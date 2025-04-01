К оптической сети «Ростелекома» подключились 311 тысяч семей Новосибирской области

Ко Дню рождения Рунета «Ростелеком» поделился данными, сколько семей Новосибирской области выходят в Сеть по оптическим каналам провайдера. Их число превысило 311 тысяч — почти 90% всех интернет-абонентов компании.

Главное преимущество оптических технологий — высокая скорость и стабильное соединение, что открывает доступ практически ко всем современным цифровыми сервисам. С каждым годом «Ростелеком» расширяет волоконно-оптические сети в регионе. Сейчас новая инфраструктура связи появляется преимущественно в сельской местности, так как население областного центра практически полностью обеспечено скоростным интернетом.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«В прошлом году волоконно-оптические линии связи построены в 50 поселках региона. Мы отмечаем высокую пользовательскую активность в населенных пунктах, где впервые появляется наша цифровая инфраструктура. С каждым годом все больше жителей Новосибирской области подключаются к оптической сети “Ростелекома”: только в 2024 году прирост составил 25 тысяч абонентов».

Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Рост абонентской базы во многом обусловлен высоким качеством наших цифровых услуг, а также гибкой тарифной сеткой — мы разработали ряд выгодных пакетных предложений, включающих услуги домашнего интернета, телевидения и мобильной связи. Сейчас мы предоставляем новым абонентам возможность протестировать наши услуги бесплатно в течение 30 дней, подключив тариф “Тест-драйв” до 15 мая 2025 года».

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru. Эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета — Рунета.

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