Как защититься от клеща и куда бежать при укусе?

В 2025 году паукообразные появятся раньше в некоторых регионах. Это связано с теплой зимой и ранним потеплением весной.

В теплый период времени прогулки на природе могут быть омрачены укусами клещей. Укус клеща практически безболезненен, поэтому его трудно почувствовать, пока клещ не напьется крови и не станет заметен.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые в редких случаях могут привести к летальному исходу. Встретиться с клещом можно где угодно, от похода в лес до прогулки в парке в центре города.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о том, чем опасны клещи, как защититься от их укусов и как действовать при обнаружении клеща на теле.

Клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит – самое распространенное заболевание, переносимое клещами. Это опасный вирус, который сложно диагностировать самостоятельно, так как его симптомы схожи с симптомами простуды.

Возможны повышение температуры, тошнота, рвота, головная боль и светобоязнь. При клещевом энцефалите поражается головной мозг. Заболевший может потерять сознание и даже испытывать трудности с дыханием. В некоторых случаях заболевание приводит к смерти в течение нескольких дней.

Симптомы после укуса клеща обычно проявляются достаточно быстро, в среднем в течение недели, хотя инкубационный период может быть как короче, так и длиннее.

Существуют специальные вакцины против клещевого энцефалита. В России широко применяются отечественные разработки. Сезон активности клещей длится с апреля по октябрь, поэтому рекомендуется вакцинироваться заранее. В эндемичных районах прививки делают бесплатно по полису ОМС, в остальных случаях – это платная услуга.

Вакцина от клещевого энцефалита вводится в два этапа, с интервалом примерно в пять месяцев между первой и второй дозами, поэтому начинать вакцинацию лучше зимой.

Прививки от энцефалита можно делать и после укуса, в течение трех дней. Эффективность экстренной вакцинации ниже, но она может защитить от серьезных осложнений и смерти. В этом случае интервал между дозами составляет две недели.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, – еще одно распространенное заболевание, переносимое клещами. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями боррелиями. Вакцины от этого заболевания пока находятся в разработке.

При остром течении болезнь Лайма имеет схожие с другими заболеваниями симптомы, но может протекать бессимптомно в течение нескольких месяцев или даже лет после заражения.

Боррелиоз поддается лечению антибиотиками на любой стадии. Чем раньше будет выявлено заболевание и начата терапия, тем меньше риск развития осложнений.

Если клещ укусил вас вдали от медицинской помощи, необходимо обратиться к врачу при первой же возможности. Вакцинация до похода в эндемичный район является лучшей защитой.

Что делать при укусе клеща

Не каждый клещ является переносчиком опасных заболеваний, но к любому укусу следует относиться с осторожностью. Не рекомендуется пытаться вытащить клеща пальцами или давить его. Клеща необходимо аккуратно извлечь.

Извлекать клеща ниткой или пинцетом не рекомендуется, так как существует риск отрыва головы клеща, которая останется в коже. В этом случае может потребоваться хирургическое вмешательство из-за риска нагноения.

Для удаления клещей рекомендуется использовать специальный выкручиватель. Необходимо поднести выкручиватель к клещу и, аккуратно поворачивая, постепенно извлечь его.

Извлечь клеща и правильно подготовить его для анализа в лаборатории помогут в травмпункте. Там же можно получить консультацию о распространенности энцефалитных и боррелиозных клещей в районе укуса.

После извлечения клеща его следует поместить в плотно закрытую баночку и доставить в лабораторию для исследования. Важно, чтобы баночка была герметичной, чтобы клещ не мог убежать. Желательно, чтобы клещ оставался живым, хотя для анализа подойдет и мертвый клещ.

Сдать клеща на анализ необходимо в первые дни после укуса. В Москве клещей принимают в «Центре гигиены и эпидемиологии в городе Москве», ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ФЦГиЭ Роспотребнадзора, а также в частных лабораториях. Исследование может занять до двух рабочих дней. Если укус произошел в регионе, где распространены энцефалитные клещи, можно обратиться за экстренной вакцинацией к терапевту или в травмпункт.

Как защититься от укуса

Зимой клещи впадают в спячку и не представляют опасности. Однако при температуре около +8 °C они становятся активными. Встретить клеща можно практически везде.

Клещи обычно не перемещаются на большие расстояния, предпочитая поджидать жертву на высокой траве.

Минимизировать риск укуса возможно. Находясь на природе, необходимо регулярно осматривать себя и окружающих, а также домашних животных. Клещи не сразу присасываются и могут долго выбирать место для укуса. После возвращения домой следует провести повторный осмотр.

Защититься от клещей поможет плотно прилегающая одежда, закрывающая как можно больше участков кожи. Рекомендуется надевать перчатки поверх манжет, а брюки заправлять в носки.

Также следует использовать репелленты, которые можно распылять на кожу, одежду и палатку.

В каких регионах обитают клещи

Роспотребнадзор ежегодно публикует списки регионов с высокой активностью клещевого энцефалита. Традиционно к ним относятся Сибирь, Урал и Дальний Восток. Опасные клещи также встречаются во многих других регионах, включая Ярославскую, Нижегородскую, Самарскую и Псковскую области, Карелию, Башкирию, Татарстан и Удмуртию.

Даже в Москве и Московской области риск укуса достаточно высок. Из-за теплой и бесснежной зимы в 2025 году клещи проснулись раньше обычного.