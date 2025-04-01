Когда начинается ледоход в Сибири – лед тронется раньше срока

Не исключено, что это произойдет раньше сроков из-за теплой зимы и раннего потепления в регионах.

Сибирские реки готовятся к ледоходу: предварительные даты

Новосибирск

Как заявил глава управления ГО и ЧС администрации Сургута, Андрей Рачев, в текущем году вскрытие Оби ото льда ожидается раньше привычных сроков, обычно приходящихся на середину мая. По его предварительным оценкам, этот процесс может начаться уже в первой декаде месяца.

Более точные данные о начале ледохода на Оби, по предварительной информации, Росгидрометцентр планирует опубликовать в начале апреля.

Томск

По прогнозам экспертов, в черте города Томь может освободиться ото льда уже в период с 7 по 11 апреля.

Омск

Специалисты Росгидромета прогнозируют, что в 2025 году Иртыш в Омской области начнет вскрываться ото льда в период с 11 по 20 апреля, что несколько опережает средние многолетние сроки.

Барнаул

В текущем году гидрологи ожидают начало ледохода 12 апреля. Эта дата соответствует среднегодовым значениям. Тем не менее, в истории наблюдений были и отклонения. Так, наиболее позднее вскрытие реки произошло 8 мая в далеком 1905 году.

Красноярск

По предварительным данным, в этом году ледоход на Енисее начнется примерно на пять дней раньше обычного. Ориентировочно, это произойдет в первой декаде апреля.