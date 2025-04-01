Когда в России отмечают Благовещение в 2025 году

Праздник выпадает на рабочий день – понедельник.

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных православных праздников, называемых двунадесятыми. Большинство из них посвящены основным событиям земной жизни Христа и Его матери, описанным в Священном Писании. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому он особенно важен для христиан.

Когда празднуют Благовещение в 2025 году?

Православные в России отмечают Благовещение 7 апреля. Это будет понедельник.

Что можно есть на Благовещение

Часто этот праздник выпадает на период Великого поста. Однако церковный устав разрешает некоторые послабления по случаю этого важного события. Верующим разрешается употреблять в пищу рыбу и растительное масло. Также можно пить вино, но в умеренных количествах.

Однако эти правила действуют не всегда. Если Благовещение приходится на Страстную пятницу или Страстной четверг, то пост становится строже: нельзя есть рыбные продукты и елей (масло).

Иногда бывает, что праздник совпадает с Пасхой или приходится на Светлую седмицу. В таком случае ограничений в еде нет.

Запреты

Благовещение – это большой церковный праздник, поэтому считается, что в этот день нельзя работать. Священники объясняют, что речь идет о тяжелой физической работе. По их мнению, повседневные бытовые дела вполне допустимы.

В Благовещение Пресвятой Богородицы не рекомендуется:

• выполнять тяжелую работу по дому; работать на земле или обрезать деревья; брать и давать в долг деньги; шить, вязать, готовить еду в этот день (лучше приготовить еду заранее); надевать новую одежду, стричься и заплетать косы.

В этот день нельзя никого обижать. Священнослужители призывают воздерживаться от грехов, а свободное время посвятить посещению церковной службы и молитве. Дома можно прочитать акафист Богородице.