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проиcшествия

«Мать рыдала в машине». Очевидец рассказал подробности гибели 8-летнего мальчика, которого сбил Land Cruiser в Бердске

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Бердске сегодня, 1 апреля, произошло смертельное ДТП. На улице Рогачёва 72-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил восьмилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок скончался от полученных травм. По словам очевидца, мать школьника рыдала в машине.

Очевидец трагедии рассказал в соцсетях, что водитель — пожилой мужчина — перепутал педали.

«Около моего дома случилось, ходил туда. Дед сказал, перепутал газ с тормозом, пешехода видел, но видимо старость», — заявил свидетель происшествия.

По его словам, мать мальчика была в таком состоянии, что даже не смогла подойти к сыну.

«Мать даже не смогла подойти к сыну, в машине рыдала, ужасно это все. Проговаривайте с детьми на всякий случай, пока машина не остановится — не выходи на зебру», — добавил очевидец.

Тем временем в соцсетях пользователи стали активно обсуждать возраст водителя. Многие считают, что нужно ограничивать права на вождение для пожилых людей.

На месте происшествия работали правоохранители, прокурор Бердска выехал для координации проверки. В прокуратуре сообщили, что начата уголовно-процессуальная проверка, её ход находится на контроле ведомства.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий! Если вы стали очевидцем этого ЧП, сообщите в редакцию: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Дарья Сидоренко
Журналист

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