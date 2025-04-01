Металлурги Норильска объявили о запуске нового модуля корпоративной программы «Цифровой инвестор»

Новый модуль программы «Цифровой инвестор» носит название «Юбилейный» — он приурочен к 90-летию компании. В 2025 г. каждый сотрудник «Норникеля», независимо от стажа работы, получит возможность стать держателем цифровых финансовых активов (ЦФА) — minetoken.

Корпоративную программу «Цифровой инвестор» компания запустила в 2023 г. В первом модуле каждый сотрудник со стажем более года получил ЦФА minetoken, их количество зависело от периода работы в компании. ЦФА привязаны по стоимости к акциям компании, через год после получения держатели могут покупать и продавать их самостоятельно.

Как показала практика, большинство сотрудников предпочли сохранить ЦФА. В 2023–2024 гг. участниками программы стали почти 70 000 человек (более 77% от общего числа сотрудников компании).

«Юбилейный» модуль позволит действующим участникам программы «Цифровой инвестор» увеличить пакет активов, а новым сотрудникам — присоединиться к ней. Особенность этого модуля в том, что право на получение ЦФА в юбилейный год получают все сотрудники, включая новичков, чей стаж еще не достиг одного года. Количество предоставляемых ЦФА по-прежнему зависит от стажа работы: чем он больше, тем больше токенов можно будет получить.

«Цифровой инвестор» — это важный инструмент поддержки сотрудников. В юбилейный для компании год получить ЦФА и стать участником программы сможет каждый сотрудник. Это не просто приятный подарок, а возможность стать соучастниками успеха и результатов «Норникеля», — отметила старший вице-президент Лариса Зелькова, представляя новый модуль трудовому коллективу.

Один minetoken эквивалентен 100 акциям компании. Владея minetoken, сотрудники смогут получать периодические выплаты в размере дивидендов по акциям, а также доход от продажи ЦФА на платформе либо от автоматического погашения ЦФА их эмитентом по истечении пяти лет.

Участие в программе не требует личных финансовых вложений сотрудников, ЦФА являются частью совокупного вознаграждения в компании. Безопасность ЦФА гарантируется современными технологическими решениями.

Результаты опроса, проведенного на платформе проекта, подтверждают высокую оценку программы сотрудниками: 80,6% респондентов отметили, что участие в программе помогает ощутить вклад своей работы в достижение целей компании, 84,6% согласны, что программа мотивирует на более эффективную работу, а 87% считают ее значительным преимуществом «Норникеля» как работодателя.