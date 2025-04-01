Металлурги запускают масштабную программу развития социального капитала «Люди территории»

«Норникель» усиливает благотворительную и волонтерскую деятельность, объединяя ключевые корпоративные проекты в масштабную программу развития социального капитала «Люди территории».

Таким образом компания соединяет благотворительную программу «Мир новых возможностей» и программу корпоративного волонтерства «Комбинат добра», что позволит получить синергетический эффект и вывести лучшие практики компании в области благотворительности на новый уровень.

Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля», прокомментировала: «Люди территории» — это философия, которая отражает видение нашего будущего. Антропоцентричность — это про людей. Про каждого из нас, кто живет, работает, мечтает и действует. Это про наши ценности, наши стремления и нашу ответственность. Мы верим, что именно люди являются главной движущей силой любого развития. Геоцентричность — это про территорию. Про место, где мы живем, которое формирует нас и которое мы, в свою очередь, формируем. Это про нашу связь с территорией, ее ресурсами, историей, настоящим и будущим».

Более 10 лет назад «Норникель» определил собственный подход к благотворительности и создал понятный инструмент для широкой целевой аудитории. Программа сформировала проактивный подход жителей к решению социальных проблем на территориях, соответствовала потребностям территорий в период своего становления и была эффективным ответом на вызовы времени.

За время реализации программы «Мир новых возможностей» создана благоприятная среда для развития территорий и сформирована культура благотворительности, вовлечения сообщества активных горожан.

Корпоративные волонтеры программы «Комбинат добра» стали настоящими лидерами территории: они благоустраивают городские локации, помогают заповедникам, проводят эколого-просветительские мероприятия для школьников, реализуют волонтерские инициативы. А программа личных пожертвований позволяет оказывать помощь всем, кто в ней реально нуждается: сотрудники переводят личные средства, а компания удваивает сумму пожертвования.

Программа развития социального капитала «Люди территории» сохраняет все ключевые проекты и преимущества, при этом дает новые возможности для поддержки инициатив и реализации идей местных жителей. Обновление направлено на повышение системности и прозрачности для каждого участника программы, фокус — на развитии компетенций местных жителей и на поддержке активной позиции горожан. Программа объединит социальные и волонтерские инициативы компании, что позволит повысить эффективность управления этими процессами, комплексно решать смежные задачи и расширить вовлечение местных жителей, усилит синергетический эффект.

Обновленная программа будет содержать необходимые элементы узнаваемости и продвижения, а также четкое разграничение зон ответственности с другими участниками экосистемы социального развития территорий: Агентством развития Норильска, Агентством развития Мончегорска, Центром социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа», фондами целевого капитала «Наш Норильск» и «Кольский».