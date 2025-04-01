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общество

Мобилизация с 1 апреля 2025? Кто отправится в армию по указу Путина

Фото: ru.freepik.com

Возраст призывников в текущем году – от 18 до 30 лет. Не стоит забывать и про электронные повестки.

Весенний призыв 2025 года будет проходить с учётом нововведений, вступивших в силу в 2024 году, включая увеличение призывного возраста до 30 лет. Штрафы за уклонение от призыва также были увеличены.

Весенний призыв предположительно начнётся 1 апреля после подписания соответствующего указа президента. На данный момент мобилизация не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вводится электронный документооборот и создаётся единый реестр призывников (пока в тестовом режиме), где будет храниться информация о месте жительства, работе, образовании, семейном положении, а также состоянии здоровья.

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Дарья Лапина
Журналист

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