Народные приметы 1 апреля: что можно и нельзя делать

1 апреля по народному календарю отмечается день святой мученицы Дарии, который также называют Дарья-грязные проруби, Дарья-пролубница, грязнопролубка, поплавиха, Хрисанф.

В этот день возле прорубей начинается активное таяние льда, что приводит к образованию грязи, а вода становится желтой. В народных поверьях говорилось, что если прорубь загрязнена, то весна будет долгой.

С этим днем связаны и некоторые хозяйственные работы, например, беление холстов. Женщины стелили вытканное полотно на снег, чтобы оно стало мягче, белее и прочнее после воздействия влаги и мороза.

Также считалось, что именно 1 апреля просыпается домовой, и для того, чтобы сбить его с толку, люди занимались розыгрышами и обманами. Девушки верили, что если они обманут как можно больше людей, то в будущем будут в центре внимания у парней. В этот день не рекомендовалось грустить или впадать в уныние, так как это могло привести к уходу домового и появлению злого духа в доме.

1 апреля также существовали приметы: женщины должны были избегать оглядывания на женские голоса на улице, чтобы не остаться без внимания мужчин в течение года. А если слышали мужской голос, нужно было посмотреть в ту сторону, что предсказывало любовь в наступающем году.

В этот день нужно было стараться не пачкать одежду, так как загрязнения, по поверьям, было трудно удалить. Не следует грустить и плакать, так как это могло повлиять на весь год, а также не предаваться лени. Рекомендуется заниматься домашними делами, работать, учиться, развлекаться и веселиться, не обижаться на шутки и розыгрыши.