Новосибирские ученые разработали инструмент для оценки качества городской среды

Специалисты Сибирского государственного университета геосистем и технологий создали уникальный инструмент для анализа качества городской среды. Программа позволяет оценивать комфортность проживания в различных районах Новосибирска и прогнозировать изменения качества жизни после реализации различных градостроительных проектов.

Инструмент использует данные о доступности социальных объектов (школ, поликлиник, парков и пр.), транспортной инфраструктуре, экологии и других факторах. Городская территория разделена на участки размером 100х100 метров, для каждого из которых рассчитывается индекс качества жизни по шкале от 0 до 5, где 0 – фрагмент полностью не соответствует заданным требованиям, 5 – фрагмент на 100 % удовлетворяет требованиям. Это помогает составлять тепловые карты пригодности, выявлять проблемные зоны и планировать их развитие.

Программный продукт прошел тестирование на примере Новосибирска. Так, она помогла определить, где лучше всего жить семьям с детьми, пожилым людям или активной молодежи, учитывая их потребности. Инструмент также оценивает, как изменится качество среды после строительства новых объектов или благоустройства территорий.

– В условиях конкуренции городов за комфортную среду наш инструмент позволяет не только оценить текущую ситуацию, но и смоделировать, как те или иные решения повлияют на жизнь горожан. Это особенно важно для стратегического планирования, – подчеркнул один из разработчиков проекта, проректор по научной и международной деятельности СГУГиТ Игорь Мусихин.

Разработка будет полезна городским властям, бизнесу и жителям для принятия обоснованных решений. В будущем учёные планируют добавить анализ экологических факторов, таких как уровень загрязнения воздуха и почвы.

Этот проект – важный шаг к созданию «умных» городов, где решения принимаются на основе точных данных.

Ознакомиться с полными версиями карт можно на официальном сайте СГУГиТ.