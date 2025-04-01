Всемирно известный музыкант Вадим Репин привёз в Новосибирск скрипку дороже миллиона долларов

Всемирно известный скрипач из Новосибирска Вадим Репин играет на инструменте, которому более 350 лет. Его скрипка, созданная мастером Николом Амати в 1664 году, стоит баснословных денег, но точную сумму музыкант раскрывать не стал.

«Секрет», — коротко ответил Репин журналисту Сиб.фм на вопрос о цене.

Однако на уточнение, превышает ли стоимость миллион долларов, добавил:

«Намного больше».

Маэстро приобрёл этот инструмент в Америке, когда узнал, что семья музыкантов решила его продать.

«Я первым попросил посмотреть её. Скрипка мне очень понравилась, и я счастлив, что могу на ней играть», — рассказал он.

По словам Репина, цена не всегда отражает ценность инструмента. Он отметил, что такие скрипки больше не производят.

Продавать уникальную скрипку маэстро не собирается, но признаёт: «Цена есть всему».

Напомним, что с 19 марта по 12 апреля в Новосибирске проходит XII Транссибирский Арт-Фестиваль. Его основатель Вадим Репин в интервью Сиб.фм рассказал также о детстве, своих первых шагах в музыке, значении сибирской культуры и будущем классического искусства.