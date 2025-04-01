Новосибирцы пожаловались на едкий запах бензина

Жители Новосибирска пожаловались на жуткий запах нефтепродуктов.

На ул. Авиастроителей жители жалуются на едкий запах бензина. По их словам, им стало веять 31 марта вечером.

«На улице пахнет бензином, аж тошнит. Откуда он не понятно. Но скорее всего от сети заправок, которые расположены рядом», — жалуются местные жители.

В аварийной службе Новосибирска не поступало информации о возможной утечке нефтепродуктов.

Ранее жители Ипподромской магистра жаловались на запах керосина. Однако его источник до сих пор не найден.