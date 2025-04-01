NYT: Генерал из Новосибирска Суровикин изменил планы США и весь ход боевых действий на Украине

Американская разведка якобы перехватила разговор бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, который, по данным The New York Times (NYT), мог повлиять на планы продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Крыму. Эти сведения опубликованы в расследовании издания о роли США в военных операциях Украины за последние три года.

Согласно материалу NYT, предполагаемый разговор состоялся в октябре 2022 года на фоне контрнаступления ВСУ в Херсонской области. В ходе беседы Суровикин якобы обсуждал возможность применения тактического ядерного оружия, чтобы воспрепятствовать украинским войскам в переправе через Днепр. До этого американская разведка оценивала вероятность ядерного удара России по Украине в 5–10%, однако после перехвата разговора этот показатель в случае прорыва российской обороны на юге возрос до 50%, отмечает газета. По данным издания, в тот период обострение ситуации достигло критической точки.

В публикации также указывается, что американские генералы Кристофер Донахью и Кристофер Каволи, координировавшие действия ВСУ из командного центра в немецком Висбадене, настаивали на продолжении наступления. В то же время советники президента США Джо Байдена в Вашингтоне выражали обеспокоенность, опасаясь, что Украине, напротив, придется замедлить темпы продвижения.

По оценке NYT, этот момент был как «лучшим шансом для Украины нанести решающий удар», так и потенциальной возможностью спровоцировать более широкомасштабный конфликт. В конечном итоге наступление ВСУ остановилось в Херсоне, во многом из-за нехватки боеприпасов, и украинские войска не смогли пересечь Днепр и продвинуться к Крыму.

Тем временем российский ресурс «Военная хроника» подверг сомнению достоверность публикации NYT, назвав информацию о перехваченном разговоре Суровикина «абсурдной» и «спекулятивной». По мнению издания, логика подобных утверждений не выдерживает критики.

«На тот момент линия фронта на правом берегу Днепра в районе Херсона оставалась под контролем российских войск, и не было обстоятельств, которые могли бы оправдать применение тактического ядерного оружия», — подчеркивает канал.

«Военная хроника» также отмечает, что российские войска сдержали попытки переправы ВСУ традиционными средствами — артиллерией, ракетными ударами, авиацией, минами и маневрированием. Кроме того, в публикации подчеркивается, что генерал Суровикин не обладал полномочиями для принятия решений о применении ядерного оружия. Таким образом, авторы ресурса расценивают данные NYT как попытку создать у западной аудитории образ постоянной угрозы со стороны России.