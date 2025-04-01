82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 05:21
пробки
0/10
погода
+2.5°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 05:21
пробки
0/10
погода
+2.5°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
сегодня 04:30
общество

Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля

Фото: Мемосибирск

В социальных сетях существует множество пабликов, посвящённых мемам о Новосибирске.

Они высмеивают климат, политику, транспортные проблемы и другие аспекты жизни местных жителей.

Один из самых популярных таких пабликов — «Мемосибирск», появившийся в 2017 году. Сейчас на него подписано более 43 тысяч человек. В группе можно найти забавные мемы на самые разные темы, но особенно активный отклик вызывают изображения, затрагивающие проблемы, близкие каждому новосибирцу.

Сиб.фм собрал самые смешные мемы из этого паблика к 1 апреля.

Фото Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля 2

Фото Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля 3

Фото Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля 4

Фото Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля 5

Фото Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля 6

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в