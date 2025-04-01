Опубликованы смешные мемы про Новосибирск в честь 1 апреля

В социальных сетях существует множество пабликов, посвящённых мемам о Новосибирске.

Они высмеивают климат, политику, транспортные проблемы и другие аспекты жизни местных жителей.

Один из самых популярных таких пабликов — «Мемосибирск», появившийся в 2017 году. Сейчас на него подписано более 43 тысяч человек. В группе можно найти забавные мемы на самые разные темы, но особенно активный отклик вызывают изображения, затрагивающие проблемы, близкие каждому новосибирцу.

Сиб.фм собрал самые смешные мемы из этого паблика к 1 апреля.