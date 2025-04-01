Министерство обороны Российской Федерации представило отчёт о ходе боевых действий в рамках специальной военной операции. Согласно опубликованным данным, российские войска продолжили наступательные и оборонительные действия на нескольких направлениях.

По информации Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по сосредоточению личного состава и техники механизированной бригады ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Угроеды, Турья и Мирополье (Сумская область). Отмечается, что потери украинских сил составили до 70 военнослужащих, а также уничтожены единицы бронетехники, автомобили и полевой склад боеприпасов.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла удары по позициям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка. По данным Минобороны, в результате действий российской армии уничтожены более 210 военнослужащих, боевая техника, артиллерийские установки, а также станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция AN/TPQ-36.

В районе Донецкой Народной Республики подразделения группировки «Юг» атаковали позиции трёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады спецназначения. Сообщается, что потери украинских сил составили до 255 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёры, боевые машины, автомобили и артиллерийские орудия.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции в районах населённых пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров. В результате боевых действий, по данным Минобороны, уничтожено более 430 военнослужащих, танк, бронетехника, автомобили и артиллерийские установки.

Подразделения группировки «Восток» освободили населённый пункт Разлив и атаковали позиции украинских сил в районах Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле. Потери противника оцениваются в 150 человек, также уничтожены танк, автомобили и артиллерийские орудия.

Группировка войск «Днепр» улучшила позиции и нанесла удары по формированиям механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка (Херсонская область). Минобороны сообщает об уничтожении до 75 военнослужащих, бронетехники, автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов.

По данным российского военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами ПВО за сутки были сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов.