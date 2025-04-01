Путин подписал закон о проведении эксперимента по ОГЭ в трех регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам в трех регионах.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В 2024 году ОГЭ и прием на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования пройдет в особом порядке в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти этих регионов смогут устанавливать перечень профессий, на которые можно поступить вне зависимости от результатов ОГЭ, при наличии аттестата об основном общем образовании.

Для получения аттестата выпускники, планирующие поступать в техникумы и колледжи, в указанных регионах будут сдавать экзамены только по русскому языку и математике.

Изначально эксперимент планировалось провести в 12 регионах, однако список был скорректирован с учетом готовности регионов к участию в соответствии с критериями, установленными правительством.