Радоница-2025. Когда отмечают в России, народные традиции праздника

Это первый день поминовения усопших после Пасхи.

Радоницей называют первый день поминовения усопших после Пасхи, поскольку в течение всей Светлой седмицы (недели после Пасхи) церковные службы не включают заупокойных молитв — это время считается праздником жизни и Воскресения.

Согласно церковному календарю, Радоница приходится на вторник второй пасхальной недели (девятый день после Пасхи).

Какого числа Радоница в 2025 году

Этот праздник не относится к числу двунадесятых и не имеет фиксированной даты. Это значит, что число торжества ежегодно меняется.

Согласно церковным канонам, Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи. Это всегда вторник после пасхальной Седмицы (Светлого Христова Воскресения) — но не всегда сразу понятно, какого числа.

Так, поскольку православная Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, Радоницу будут отмечать во вторник, 29 апреля.

Поскольку Пасха — переходящий праздник, дата которого зависит от лунно-солнечного календаря и весеннего равноденствия, то и все даты, "привязанные" к Пасхе, включая Радоницу, также смещаются каждый год. Это объясняет, почему дата торжества постоянно меняется.

Связь торжества с Пасхой — глубоко символична. Название происходит от слова "радость" — это день, когда радость Воскресения Христова распространяется и на умерших, потому что Пасха — это победа над смертью.