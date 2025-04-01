Россияне высказались о выплатах беременным школьницам

Россияне оценили выплаты 100 000 рублей беременным школьницам.

Более половины россиян (53%) слышали о выплате в размере 100 000 рублей беременным школьницам в Орловской области, но лишь 24% вникали в детали.

Так, согласно опросу, 42% респондентов опасаются, что такая мера может привести к росту подростковых беременностей, тогда как 32% считают этот риск маловероятным.

Большинство (58%) уверены, что выплаты не повлияют на сокращение числа абортов среди несовершеннолетних, а 35% допускают положительный эффект.

Наиболее востребованными мерами поддержки подростков считают психологическую помощь (60%), помощь в уходе за ребенком (53%) и консультации по образованию (47%).

Кроме того, 36% участников опроса уверены, что в их регионе предпринимается недостаточно усилий для профилактики нежелательных беременностей среди несовершеннолетних.

Напомним, что в Новосибирске проиндексировали социальные пенсии на 14,75%