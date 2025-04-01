Сформирован Лунный календарь дачника на апрель-2025 года

Важно помнить, когда Луна убывает, а когда наоборот, растет.

Фазы Луны в апреле

Растущая Луна будет в период с 1 по 12 и с 28 по 30 апреля, убывающая – с 14 по 26 число.

Полнолуние

В этом году в апреле оно приходится на 13 апреля.

Новолуние

В апреле 2025 года новолуние 27 числа.

Календарь садовода и огородника

Лунный календарь садовода и огородника учитывает сразу два фактора, влияющие на развитие растений: фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Считается, что если заниматься посадками в благоприятные дни, то растения будут крепкими, здоровыми и дадут хороший урожай.

Благоприятные посадочные дни

В зависимости от вида растения можно выделить наиболее подходящие дни для работы с ним.