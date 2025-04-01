Стало известно, сколько будет стоить приготовить «хрючево» в Новосибирской области

Bankiros.ru в честь 1 апреля представил шуточный индекс стоимости приготовления «хрючево» в России. Для анализа был использован рецепт, составленный нейросетью, а цены на ингредиенты взяты из отчетов Росстата за февраль 2025 и 2024 годов.

«Хрючево» — это блюдо, которое часто готовится из случайного набора продуктов и может восприниматься как неаккуратное или невкусное. В состав предложенного рецепта вошли:

• Банка тушенки (400 граммов);

• Стакан перловки (200 граммов);

• Полстакана сухого гороха (100 граммов);

• Луковица (100 граммов);

• Две столовые ложки растительного масла (30 миллилитров);

• Соль и перец по вкусу.

Перед приготовлением рекомендуется замочить перловку и горох на ночь, затем слить воду. Лук нарезается и обжаривается, после чего к нему добавляется размятая тушенка. Затем засыпаются крупы и заливаются водой на два сантиметра выше уровня ингредиентов. Время приготовления — около полутора часов.

По данным Bankiros.ru, наименьшая стоимость набора продуктов зафиксирована в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области приготовление блюда обойдется в 245 рублей, в Кемеровской области – 240 рублей, в Омской области – 221 рубль. В Центральном федеральном округе также отмечены доступные цены: в Смоленской области – 210 рублей, в Липецкой области – 209 рублей, в Тамбовской области – 197 рублей.