В Госдуме РФ предложили увеличить индексацию пенсий

Индексацию пенсий предложили сделать регулярной.

В Госдуме предложили пересмотреть механизм индексации пенсий, сделав его регулярным и ориентированным на реальные расходы пенсионеров, а не на уровень инфляции.

Так, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил в интервью ТАСС о том, что нынешняя система фактически оторвана от нужд пожилых людей и требует изменений. Он считает, что индексация должна учитывать стоимость потребительской корзины, поскольку текущие прибавки к пенсиям остаются малозаметными для большинства пенсионеров.

Напомним, что в Новосибирске проиндексировали социальные пенсии на 14,75%