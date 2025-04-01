В какой цвет нельзя красить яйцо на Пасху, рассказал священник

Пасха в 2025 году состоится 20 апреля.

Лучшие цвета для пасхальных яиц — красный, бордовый или оранжевый, православная церковь не запрещает раскрашивать один из главных символов Пасхи и в другие цвета, но от использования темных оттенков лучше отказаться, сообщил Газете.Ru священник храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Основной цвет яиц на Пасху — красный и все его оттенки, рассказал священнослужитель, строгого запрета на использование других цветов или росписи яиц нет, но лучше отдать дань древней традиции.

«Красный цвет — символ радости и славы. Кроме того, Пасха в древности ассоциировалась и с белым цветом, он символизирует свет, который воссиял от Святого Гроба Господнего, свет нетленный, свет проникающий и пронизывающий все», — отметил священник.

При выборе цвета для окрашивания яиц лучше отказаться от темных оттенков.

«Исключаются совсем темные цвета: черный, темно-коричневый, темно-синий. Такая «темнота», она не соответствует пасхальной радости», — резюмировал Савченко.

Темные оттенки в большей степени подходят для Великого поста или Страстной седмицы.