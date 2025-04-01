В Кемерово проехал Т-34 — танки готовят к параду Победы

В Кемерово курсирует тяжелая бронетехника.

С постамента на Притомском кольце в Кемерово сняли танк Т-34 и отправили на техобслуживание. Известно, что машину проверят и подготовят к участию в параде Победы 9 Мая, после чего она вернется на место.

В этом году к колонне военной техники присоединится еще один исторический танк — Т-70, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны. Также впервые в параде примет участие зенитная установка С-60. Об этом рассказал мэр Кемерово Дмитрий Анисимов для портала sibdepo.ru.

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