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проиcшествия

В Новосибирске два пострадавших в ДТП введены в медикаментозную кому

Фото: Pexels.com

Медики пока не дают оптимистичных прогнозов.

В Новосибирске двоих пострадавших в ДТП на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта ввели в медикаментозную кому. Их состояние остается критическим.

Авария произошла 26 марта. На месте погибли два человека, еще несколько получили тяжелые травмы. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

По данным следствия, водитель BMW, 19-летний Никита Заставнюк из Барнаула, проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. В результате аварии пять человек получили ранения, трое погибли. Водителя задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

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Игорь Кириченко
Журналист

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