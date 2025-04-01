В Новосибирске новым ректором медицинского университета стал Илья Глущенко

Портал Infopro54 сообщает, что новым ректором Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) назначен Илья Глущенко.

31 марта стало известно, что предыдущий ректор, Игорь Маринкин, покидает должность после 17 лет работы. Он был избран на этот пост трижды и, предположительно, займет должность заведующего кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета НГМУ.

Среди кандидатов на пост ректора также рассматривался заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья НГМУ Юрий Бравве, однако его кандидатуру не одобрил Минздрав РФ.

Ранее Илья Глущенко руководил IT-компанией «Интерфейс — Т» и охранным предприятием «НДС плюс», которые в настоящее время ликвидированы. Также он был соучредителем компании «БАРС-МЕДИЦИНА».