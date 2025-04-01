В Новосибирске опубликованы данные о выплатах в случае гибели бойца на СВО

Участники специальной военной операции (СВО) из Новосибирска, а также их семьи могут рассчитывать на значительные дополнительные денежные выплаты в случае получения ранения, увольнения по состоянию здоровья или гибели военнослужащего.

В рамках новых социальных программ предусмотрены следующие выплаты:

1. 3 000 000 руб. — единовременная выплата при получении ранения (Указ № 98).

2. 3 131 729 руб. — единовременное пособие при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы (Закон № ЗО6-ФЗ).

3. 78 293 руб. — единовременная страховая выплата при легком увечье (ранении, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ).

4. 313 172 руб. — единовременная страховая выплата при тяжелом увечье (ранении, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ).

5. 5 000 000 руб. — единовременная выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Указ № 98).

6. 3 131 729 руб. — единовременная страховая выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Закон № 52-ФЗ).

7. 4 697 564 руб. — единовременная страховая выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Закон № ЗО6-ФЗ).

Кроме того, предусмотрена социальная программа реабилитации и адаптации, которая включает трудоустройство и предоставление жилья для семей военнослужащих. Также установлены выплаты пенсий по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствия военнослужащего.

Особое внимание уделяется погашению кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и их супругами.