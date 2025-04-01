В Новосибирске опубликованы фото самых ярких свадеб марта

Март традиционно считается временем пробуждения природы и началом весеннего сезона. В этом месяце многие пары принимают решение заключить брак.

8 марта в России отмечается Международный женский день, который ассоциируется с весной и обновлением. В преддверии праздника несколько пар зарегистрировали свои отношения.

С 25 по 28 февраля во Дворце бракосочетания состоялось 83 церемонии. В рамках мероприятий молодоженам вручили семейные обереги и угощали традиционными блинами, баранками и сладостями.

В марте также прошли торжественные мероприятия в честь супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни. Семьи, прожившие вместе 25, 50 и 60 лет, получили поздравления от родственников и друзей.

МК в Новосибирске собрал моменты свадебных торжеств, прошедших в марте.