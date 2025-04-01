В Новосибирске откроется новое отделение неотложной наркологической помощи

В 2026 году в Новосибирске начнёт работу новое отделение неотложной наркологической помощи.

Оно разместится в здании, где ранее находилась психиатрическая больница, реконструкция которого находится на завершающей стадии.

По информации пресс-службы регионального правительства, открытие нового отделения позволит увеличить количество мест для лечения и реабилитации наркологических пациентов. В корпусе оборудуют палаты интенсивной терапии, помещения для трудотерапии и занятий с родственниками пациентов.

Завершение благоустройства территории запланировано на 2028 год.