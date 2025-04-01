В Новосибирске ожидается аномально жаркая погода летом до +45 градусов и «египетские ночи»

Это может создать комфортные условия для жителей, но и серьезные проблемы для аграриев региона.

В 2025 году Новосибирск ожидает крайне жаркое лето, температура может достигнуть до +45 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика Романа Вильфанда.

Синоптики прогнозируют не только высокие дневные температуры, но и так называемые «египетские ночи», когда температура не будет опускаться ниже +25 градусов. Это может создать комфортные условия для жителей, но вызвать трудности у аграриев региона.

Кроме того, по данным погодных сервисов, лето в Новосибирске будет относительно спокойным: температура в июне составит около +22 градусов, а в июле – +25 градусов.