В Новосибирске перед Пасхой подорожали яйца и творог

Жители Новосибирска отмечают рост цен на продукты, необходимые для приготовления пасхальных блюд.

В последние недели марта в магазинах и на рынках подорожали яйца и творог. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По словам местных жителей, десяток яиц категории С1 в некоторых торговых сетях с середины марта подорожал с 89 до 93 рублей. На рынке яйца также выросли в цене, в том числе белые фермерские яйца, которые традиционно востребованы перед Пасхой.

Творог, который часто используется для приготовления пасхальных блюд, также подорожал. В большинстве магазинов его стоимость превысила 500 рублей за килограмм, а фермерский творог стоит более 600 рублей. По данным экспертов, рост цен на этот продукт связан не только с сезонным спросом, но и с общими тенденциями в молочной отрасли.

Согласно информации Новосибирскстата, с начала года цены на сыры увеличились на 10,1%, на творог – на 5,2%, на сливочное масло – на 1,1%.