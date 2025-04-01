В Новосибирске проиндексировали социальные пенсии на 14,75%

Повышенные пенсии получат 80 тысяч новосибирцев.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличились на 14,75%.

Известно, что индексация коснулась выплат по инвалидности, потере кормильца и пенсий по старости для тех, кто не набрал необходимый стаж или пенсионные коэффициенты.

Также выросли выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, летчикам-испытателям и военнослужащим, получившим инвалидность во время службы.

Ранее Сиб.фм писал, что с 1 апреля новосибирских водителей ждут новые штрафы