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01 апреля, 11:05
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общество

В Новосибирске проиндексировали социальные пенсии на 14,75%

Фото: Сиб.фм

Повышенные пенсии получат 80 тысяч новосибирцев.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличились на 14,75%.

Известно, что индексация коснулась выплат по инвалидности, потере кормильца и пенсий по старости для тех, кто не набрал необходимый стаж или пенсионные коэффициенты.

Также выросли выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, летчикам-испытателям и военнослужащим, получившим инвалидность во время службы.

Ранее Сиб.фм писал, что с 1 апреля новосибирских водителей ждут новые штрафы

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Валерия Митрохина
Журналист

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