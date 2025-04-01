В Новосибирске проснулись божьи коровки из-за аномального тепла

1 апреля в Новосибирске заметили божьих коровок.

Жители Новосибирска 1 апреля заметили первых божьих коровок. Такой ранний выход насекомых связан с аномально теплой зимой и высоким температурным фоном последних дней.

Напомним, что зима в Новосибирской области в этом году была необычно мягкой: средние температуры были выше нормы, а сильные морозы продержались буквально пару дней. Весна также началась с рекордного тепла — дневные температуры значительно превышают сезонные показатели.

Божьи коровки обычно просыпаются позднее, когда воздух стабильно прогревается, но нынешняя погода, кажется, спутала им природные ритмы.

Напомним, что Новосибирскую область накроет магнитная буря в начале апреля-2025