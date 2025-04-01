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общество

В Новосибирске собираются обновить тысячу автобусов к 2030 году

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирской области планируют заменить около тысячи автобусов в течение пяти лет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для реализации проекта потребуется координация между федеральными и региональными органами власти, а также привлечение необходимых инвестиций. Контроль за выполнением поставленных задач будет осуществляться на всех этапах.

В настоящее время в регионе насчитывается около 2900 единиц общественного транспорта, из которых две трети работают в областном центре. Износ части подвижного состава требует обновления парка.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Тюрина, приоритетной задачей до 2030 года является модернизация автобусного парка.

Новые автобусы будут соответствовать современным требованиям по безопасности, экономичности и уровню выбросов, что также позволит улучшить экологическую обстановку и повысить комфортность перевозок.

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Игорь Кириченко
Журналист

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