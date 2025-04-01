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общество

В Новосибирске успешно провели операцию 87-летнему пациенту с поражением сосудов ног

Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

В Новосибирский медицинский центр имени академика Мешалкина обратился 87-летний пациент из Алтайского края с заболеванием сосудов ног.

Мужчина, который всю жизнь работал механиком, столкнулся с сильными болями в ногах. Местные врачи диагностировали поражение сосудов, но отказались от операции из-за высокого риска для здоровья пациента в его возрасте.

Пациент был направлен в Центр Мешалкина, где, несмотря на серьезные риски, врачи согласились на операцию. По словам пациента, он попросил провести операцию, несмотря на возможные последствия. На снимках была выявлена ишемия нижних конечностей и незаживающая язва на голени, что могло привести к ампутации или гангрене.

Консилиум врачей принял решение провести гибридную операцию, включая ангиопластику подвздошных артерий и шунтирование в области правой голени. Из-за проблем с венами пациента использовали синтетический протез. Операция была сложной, но успешной.

Через несколько дней после операции язва начала заживать, а боли прошли. Пациент был выписан из клиники через неделю.

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Игорь Кириченко
Журналист

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