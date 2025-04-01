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общество

В Новосибирской области многодетную мать обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами

Фото: Сиб.фм

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 41-летней жительницы Татарского района, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, женщина, состоявшая на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, получила 448 тыс. рублей на ремонт дома, но потратила деньги на личные нужды. Бюджету региона нанесен ущерб в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сейчас дело передано в Татарский районный суд.

Напомним, что жительница Новосибирской области осуждена за смертельное избиение

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Валерия Митрохина
Журналист

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