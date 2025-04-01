В Новосибирской области мужчина до смерти избил сожительницу во время пьянки

Мужчина избил свою сожительницу будучи пьяным.

В Маслянинском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело против 28-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 34-летней сожительницы.

По данным следствия, в ночь на 31 марта во время застолья между парой возник конфликт и мужчина жестоко избил женщину, нанеся удары по жизненно важным органам. Женщина скончалась на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Напомним, что в Новосибирске найдено тело женщины на улице Виктора Уса