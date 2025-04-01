В Новосибирской области запретили поджигать траву и разводить костры

Под Новосибирском запретили выжигать траву в лесах.

Глава Бердска Новосибирской области Семён Лапицкий утвердил постановление о запрете на поджог травы и разведение огня в лесах с момента таяния снега до осенних дождей или появления снега. Ограничения также действуют при особом противопожарном режиме.

Также уточняется, что организации рядом с лесами (санатории, дачные кооперативы, спорткомплексы) обязаны соблюдать меры безопасности: создавать минерализованные полосы, убирать сухую растительность, обеспечивать объекты средствами пожаротушения.

Напомним, что новосибирская аварийная служба опровергла сообщения о едком запахе бензина в городе