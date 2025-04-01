Весенний призыв в России 2025: новые правила и электронные повестки

В России стартовал весенний призыв на срочную службу, который станет самым масштабным за последние 14 лет.

Согласно указу президента Владимира Путина, в армию будут призваны 160 тысяч граждан. Эта кампания, которая пройдет с 1 апреля по 15 июля 2025 года, станет крупнейшей с 2011 года, когда в армию призвали 203 тысячи человек.

С 2012 года количество призывников не превышало 155,5 тысяч, а в 2024 году на срочную службу было отправлено 150 тысяч человек. Причиной увеличения числа новобранцев в этом году стало расширение Московского и Ленинградского военных округов. В осенний призыв 2024 года в армию призвали 133 тысячи граждан.

Весной 2025 года призыв пройдет по всей России, за исключением 54 районов Крайнего Севера, где призыв возможен только осенью из-за климатических условий. Срок службы по-прежнему составит 12 месяцев. Новобранцы начнут отправляться в войска с 10 апреля.

К нововведениям этого года можно отнести использование электронных и бумажных повесток, которые будут отправляться через портал «Госуслуги» и местные системы. Важно, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции (СВО); они будут служить в воинских частях внутри России.

Кроме того, Министерство обороны предложило изменения в законодательство. Планируется, что срок действия решений о призыве будет увеличен до одного года, что позволит отправить призывников в армию по решению предыдущих кампаний, если оно не было исполнено. Также на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который ужесточает штрафы за неуведомление военкоматов о переезде и предусматривает повышение штрафов за несообщение о смене места жительства.

В феврале Минобороны предложило внести изменения в расписание болезней для определения годности к военной службе, что может расширить круг лиц, признанных годными для службы, в том числе людей с гипертонией и психическими расстройствами.