Все погибли заживо. Опубликованы страшные кадры авиакатастроф в Новосибирске

С момента начала Великой Отечественной войны Новосибирская область стала местом трагических авиакатастроф. С середины прошлого века в регионе произошло немало воздушных происшествий, которые оставили глубокий след в истории.

Годы Великой Отечественной войны: многочисленные катастрофы и трагедия с Як-7 на Красном проспекте

В период Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области зафиксировано 52 авиакатастрофы. Многие из них были связаны с самолетами, полученными по ленд-лизу, и с испытаниями новых моделей, производившихся на заводе № 153 имени Чкалова.

Одной из самых известных трагедий стала катастрофа Як-7 10 июля 1943 года. Летчик-испытатель Василий Старощук столкнулся с неисправностью двигателя, когда его самолет пролетал над жилыми кварталами. Получив приказ катапультироваться, он решил попытаться посадить истребитель на площади Ленина, но не успел. Самолет врезался в деревянный дом на Красном проспекте. Летчик выжил, однако катастрофу долго держали в секрете, и лишь в 2000-х годах его подвиг стал широко известен.

Катастрофы с Ил-12: от крушения в аэропорту «Северный» до трагедии с молнией

2 сентября 1948 года Ил-12, выполнявший рейс из Хабаровска в Москву, потерпел катастрофу в аэропорту «Северный». Погиб один пассажир, еще пять человек получили ранения. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа, не заметившего, что взлетная полоса находится на 10 метров выше точки старта.

Через год, 25 декабря 1949 года, Ил-12 снова стал причиной трагедии. Во время рейса из Москвы в Хабаровск, самолет попал в сильную грозу, в туче его поразила молния. Потеряв сознание, второй пилот и бортрадист не смогли сориентироваться, и в итоге самолет с креном врезался в землю, погибнув все 25 человек на борту.

17 ноября 1951 года, когда в Новосибирске пошел мокрый снег и скользкий лед, Ил-12 потерпел катастрофу из-за обледенения. Несмотря на предупреждения синоптиков, рейс на Москву был отправлен, и самолет вскоре потерял высоту и врезался в землю, погубив всех 23 человек на борту.

Еще одна трагедия случилась 25 апреля 1952 года, когда Ил-12, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение. Во время тренировки по сымитированному отказу двигателя самолет потерял скорость, его не удалось вернуть в горизонт, и он упал, унеся жизни восьми человек.

Большая катастрофа с Ил-12: ошибки пилотов и невыполнение инструкций

27 сентября 1954 года Ил-12, следовавший из Южно-Сахалинска в Москву, совершил неудачную посадку в Новосибирске, несмотря на туман и низкую видимость. Пилоты ошиблись при подходе, задели деревья и врезались в склон, в результате чего погибли 29 человек, включая экипаж и пассажиров.

Сгоревший Ан-12: трагедия с грузовым самолетом

14 января 1969 года Ан-12, выполнявший рейс Москва-Хабаровск, потерпел катастрофу после взлета из аэропорта «Толмачево». Причиной стало возгорание в грузовом отсеке, о котором экипаж не успел сообщить. Самолет рухнул, оставив за собой длинный шлейф пламени. Все шесть членов экипажа погибли.

Радиозонд и смерть на борту Ан-24

1 апреля 1970 года Ан-24, выполнявший рейс из Новосибирска в Братск, столкнулся с радиозондом, что привело к серьезным повреждениям кабины пилотов. Самолет потерял управление и, на огромной скорости, врезался в землю. Все 45 человек на борту погибли.

Таран «хрущевки» Ан-2: трагедия личной мести

26 сентября 1976 года пилот Ан-2 Владимир Серков, решивший отомстить жене, которая оставила его и уехала с детьми к своим родителям, совершил акт террора, направив самолет в жилую пятиэтажку на улице Степной. Врезавшись в дом, он погубил пять человек, в том числе детей. Сам пилот погиб на месте.