Замена прав, штрафы и ОСАГО: новосибирским водителям озвучили новые правила

Стали известны новые правила для водителей.

Уже с сегодняшнего дня, 1 апреля 2025 года, по всей России, в том числе и в Новосибирской области, вступают в силу важные изменения, касающиеся замены водительских удостоверений, штрафов за нарушения и новых тарифов ОСАГО.

Обязательная замена иностранных прав

Иностранцы, получившие гражданство или вид на жительство до 1 апреля 2024 года, должны заменить свои водительские удостоверения на российские до 1 апреля 2025 года. В противном случае их права станут недействительными, а за вождение с иностранными документами грозит штраф. Исключение сделано для граждан Белоруссии – их удостоверения продолжают действовать в России.

Кроме того, владельцы новых российских прав смогут управлять снегоходами и квадроциклами без дополнительных экзаменов.

Просроченные права больше не продлеваются

Ранее российским водителям продлевали срок действия прав автоматически, но с 2025 года этот механизм отменяется. Теперь управление автомобилем с недействительными правами влечет штраф от 5 000 до 15 000 рублей и эвакуацию машины на штрафстоянку.

Для замены прав потребуется медицинская справка (кроме случаев утери или повреждения). Стоимость справки составляет от 2 500 до 6 000 рублей, а госпошлина за новые права – 2 000 рублей.

Ужесточение штрафов с 2025 года

С 1 января 2025 года в России увеличены штрафы за нарушение ПДД:

- штраф за превышение скорости на 80 км/ч – 7 500 рублей, за превышение на 20-40 км/ч – до 750 рублей;

- штраф до 45 000 рублей за управление в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования;

- штраф за выезд на встречную полосу – 7 500 рублей, за проезд на красный свет – 1 500 рублей;

- штраф за неправильную парковку и использование обочины – до 2 250 рублей;

- штраф за ДТП с легкими травмами – от 3 750 до 7 500 рублей.

Скидки на штрафы уменьшены

С 2025 года скидка при быстрой оплате штрафов сокращена с 50% до 25%, но срок для оплаты увеличен с 20 до 30 дней.

Новые правила ОСАГО

С 1 января 2025 года обязательное страхование ОСАГО введено в новых российских регионах: Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Штраф за отсутствие полиса – 800 рублей.