Жителя Новосибирской области обвиняют в хищении денег на противопожарном оборудовании для школ

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора компании, занимавшейся установкой пожарных систем в школах. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным следствия, руководитель ООО «Предприятие противопожарных работ» заключил 16 контрактов с 12 школами Карасукского района на сумму более 11 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что компания устанавливала оборудование, отличающееся от заявленного, вносила недостоверные сведения в отчетные документы и нарушала требования пожарной безопасности.

Сумма ущерба превысила 2 млн рублей. Подозреваемый арестован на два месяца. Ему может грозить до шести лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере.