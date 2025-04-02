19 дней магнитных бурь — апрель станет испытанием для метеозависимых новосибирцев

Новосибирцам следует поберечь свое здоровье.

В апреле 2025 года жители Новосибирска столкнутся с продолжительными геомагнитными возмущениями, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Согласно прогнозам, в течение месяца ожидается 19 дней с повышенной геомагнитной активностью.

В периоды геомагнитных возмущений метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, повышенную усталость, скачки артериального давления и раздражительность.

Напомним, что Росгидромет заявил об аномальной температуре в апреле-сентябре в Новосибирске