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общество

19 дней магнитных бурь — апрель станет испытанием для метеозависимых новосибирцев

Фото: Сиб.фм

Новосибирцам следует поберечь свое здоровье.

В апреле 2025 года жители Новосибирска столкнутся с продолжительными геомагнитными возмущениями, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Согласно прогнозам, в течение месяца ожидается 19 дней с повышенной геомагнитной активностью.

Фото 19 дней магнитных бурь — апрель станет испытанием для метеозависимых новосибирцев 2

В периоды геомагнитных возмущений метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, повышенную усталость, скачки артериального давления и раздражительность.

Напомним, что Росгидромет заявил об аномальной температуре в апреле-сентябре в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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