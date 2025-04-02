Большинство новосибирцев начинают жить отдельно от родителей в 25 лет

В среднем новосибирцы начинают жить отдельно от родителей в 25 лет. Большинство, 41% из них, съезжает в съёмную квартиру. Выяснили в СберСтраховании по результатам опроса, проведённого в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

При этом четверть респондентов уверены, что начинать жить отдельно нужно только когда появляется собственная недвижимость. Ещё 15% склоняются, к тому, что съезжать от родителей стоит сразу после получения высшего образования, а 4% — сразу после совершеннолетия. Столько же, 4% участников опроса, видят смысл уезжать в собственное или съёмное жильё после свадьбы, ещё 3% подчеркнули, что с этим можно подождать, пока в семье не появятся свои дети. Интересно, что 12% россиян сошлись во мнении о том, что переезд не нужен и жить стоит всем вместе. Также 22% опрошенных считают, что каждая ситуация индивидуальна.

По данным Домклик, в среднем первую ипотеку россияне берут в 37 лет. С начала 2024 года по настоящее время на возрастные когорты 31-35 лет и 36-40 лет приходится около 45% всех выдач ипотеки в России. Заёмщики в возрасте от 18 до 25 лет в среднем по стране составляют менее десятой части (8,9%) взявших ипотеку, а в возрасте 26-30 лет этот показатель увеличивается до 15,3%.

Среди тех, кто рассматривает возможность оформления ипотеки для покупки первого жилья, 86% ориентируются на льготные ипотечные программы, 14% готовы к кредиту на общих условиях. В среднем комфортный ипотечный платёж для россиян составляет 38 тыс. рублей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Льготные ипотечные программы остаются доступным способом для молодых семей приобрести собственное жильё. Неотъемлемой частью этого процесса является страхование — в случае форс-мажоров с недвижимостью, оно защитит человека, выплачивающего кредит, от ещё большей финансовой нагрузки. За 2024 год в СберСтраховании оформили 2,5 млн договоров ипотечного страхования, на 6% больше, чем годом ранее».

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Приобретение жилья в Новосибирске — это не только дорогостоящая покупка, но и важное решение, которое требует взвешенного подхода. Быстро меняющийся рынок диктует необходимость учитывать не только текущую стоимость квартиры, но и перспективы развития района. При этом важно не только найти оптимальный вариант, но и учитывать долгосрочные финансовые обязательства, которые накладывает покупка. Одним из надёжных способов защитить себя от непредвиденных дополнительных расходов остаётся ипотечное страхование — инструмент, который помогает заёмщикам защититься от финансовых трудностей в случае возникновения форс-мажоров».