Интервью с заслуженным врачом РФ Натальей Пасман: о 20-летии новосибирской клиники, достижениях и перспективах

В этом году многопрофильный медицинский центр «Клиника Пасман» отмечает 20-летний юбилей. За эти годы клиника стала одной из ведущих в регионе и получила статус экспертного центра мирового уровня. Корреспондент Сиб.фм поговорил с основателем и руководителем клиники — доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом РФ Натальей Пасман о главных достижениях, вызовах, новых технологиях и будущем медицины.





Достижения за 20 лет: команда и технологии



Одним из главных достижений Наталья Пасман называет сохранение и развитие команды врачей. «Кадры решают всё, и этот тезис остаётся актуальным до сих пор», — подчёркивает она.

Важной задачей с самого начала было создать место, где пациент сможет получить квалифицированную помощь по любому вопросу, не разыскивая специалиста по всему городу и за его пределами.



«Когда мы открывали клинику, у нас уже были врачи высочайшего уровня — профессора, доктора наук. И я с гордостью могу сказать, что большинство из них остались с нами по сей день», — отмечает Наталья Пасман.

Сейчас в клинике работают около 250 сотрудников, включая 135 врачей по 41 направлению. Важным этапом стало открытие стационара и поликлиники в собственном помещении на улице Карамзина в 2019 году, где оборудовано всё необходимое для удобства и безопасности пациентов.

В декабре 2024 по этому же адресу в соседнем реконструированном здании начало работать стоматологическое отделение.



Ещё одно значимое достижение — внедрение новых технологий. Современные эндоскопические методы диагностики и лечения, лазерные технологии и фотодинамическая терапия, иммунологические методы позволили вывести качество лечения на новый уровень.





«Мы с момента открытия сотрудничаем с академическими институтами, в частности — с НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, Институтом химической биологии и фундаментальной медицины. Возможность быстро внедрять новейшие методы диагностики и лечения, разработанные в нашем городе — это то, что отличает нас от других клиник. Наши операционные оснащены самыми современными эндоскопическими стойками, сшивающими аппаратами и ультразвуковым скальпелем, лучшей наркозно-дыхательной аппаратурой. Это даёт нам возможность проводить сложные операции с минимальным риском для пациента», — подчёркивает Пасман.



Формирование команды и путь к мировому уровню



Создание сильного коллектива началось задолго до открытия клиники. Наталья Пасман почти десять лет работала в мэрии Новосибирска в ранге заместителя начальника управления здравоохранения. Эта работа позволила ей познакомиться с лучшими специалистами города.



«Я лично знала многих ведущих врачей, поскольку работала с ними в учреждениях городского здравоохранения. Когда я предложила им по совместительству консультировать пациентов в новой клинике, они пошли на встречу. Тогда это был довольно смелый шаг — частных многопрофильных центров в городе было не так много», — вспоминает она.



Сегодня в клинике работают шесть заслуженных врачей России, 12 профессоров, 17 докторов наук и 25 кандидатов наук, а также 50 врачей высшей категории. По словам Натальи Пасман, удерживать таких специалистов помогает атмосфера, созданная этими же специалистами, нацеленными на достижение результата, «аура» высоко профессионального вызова: «Наши врачи работают с очень сложными случаями. Мы собираем междисциплинарные консилиумы, вместе ищем истину, обсуждаем тактику лечения. Когда видишь результат — выздоровление пациента или наступление казалось бы невозможной беременности и её успешное вынашивание при курации более семи специалистов с рождением здорового ребёнка — это лучшая мотивация».



Клиника приобрела статус международного центра не только благодаря уровню специалистов, но и за счёт участия в мировых научных конгрессах. «Мы регулярно представляем свои наработки на международных конференциях по акушерству, гинекологии и репродуктивной медицине. И мы не просто догоняем мировые стандарты — в некоторых аспектах мы их уже опережаем», — отмечает Пасман.

Современные методы лечения и диагностики



Клиника активно внедряет современные методы диагностики и лечения. Важным направлением стала малоинвазивная хирургия.



«Операционная открылась в 2006 году, и первая эндоскопическая операция была выполнена с использованием гистероскопа. А в 2008 году нами пролечена первая пациентка с хроническим эндометритом с применением лазерной фотодинамической терапии, и в следующем цикле, по счастливому совпадению, у неё наступила долгожданная, после 13 лет бесплодия, беременность. Сейчас у нас три операционных: одна — только для ВРТ, и две операционные, оснащённые всем необходимым для выполнения сложных хирургических вмешательств», — рассказывает Пасман.

Врачи клиники выполняют широкий спектр оперативных вмешательств. По её словам, врачи делают все объёмы операций при гинекологической и онкогинекологической патологии, общей хирургии, онкологии и пластической хирургии, урологии, проктологии, ЛОР-патологии, операции на сосудах, активно развивается бариатрия.



«Нами широко используется фотодинамическая терапия — метод, позволяющий воздействовать на клетки, поражённые опухолью и инфекцией, при сохранении здоровых тканей. В нашей клинике широко применяются симультанные операции, при которых несколько оперативных вмешательств — от трёх до пяти — выполняются под одним наркозом (например, лапароскопическое удаление желчного пузыря при наличии камней в нём, удаление образования яичника или миоматозного узла, гистероскопия и резекция молочной железы по поводу фиброаденомы). Такой подход значительно экономит время пациента, позволяет за один раз решить все проблемы и избежать повторного прохождения амбулаторного обследования перед операцией. В области онкологии клиника сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными специалистами. Мы оперируем пациентов с раком молочной железы, щитовидной железы, органов малого таза. Наши хирурги — это звёзды мирового уровня», — подчёркивает Пасман.





В сложных симультанных операциях участвуют бригада оперирующих экспертов: хирург, гинеколог, уролог, онколог, сосудистый хирург. Междисциплинарная бригада необходима для проведения операций при тяжёлых формах эндометриоза — этой эпидемии 21 века — заболевания, которое давно уже вышло за пределы малого таза и может поражать кишечник, печень и легочную плевру, прорастать в мочевой пузырь. Таких операций в клинике становится всё больше, практически каждую неделю.

Кроме того, в клинике активно применяется методика "фаст-трек" — ускоренного восстановления после операции. Пасман добавила, что благодаря комплексному подходу и индивидуальному подбору схемы лечения пациенты встают на ноги уже через 1–2 дня после сложных хирургических вмешательств: «у нас работает прекрасное отделение реабилитации, которое позволяет пациенту быстро забыть о своих проблемах после любой самой сложной операции, и не только после операции, а при планировании долгожданной беременности — наконец осуществить свою мечту».



Лечение бесплодия и невынашивания беременности



Важным направлением остаётся лечение бесплодия и невынашивания беременности. Клиника предлагает полный спектр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ): ЭКО, инсеминацию, лазерную терапию и клеточные методики.



«В нашем центре слово "бесплодие" мы стараемся не употреблять. Оно звучит слишком жёстко. Наша задача — дать пациентке уверенность в том, что беременность возможна», — объясняет Наталья Пасман.



Один из последних успехов клиники, по словам Пасман, внедрение методов клеточной терапии, что стало возможно благодаря сотрудничеству с НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, лабораторией клеточной терапии, руководимой членом-корреспондентом РАН Еленой Черных. Специальные препараты, созданные на основе собственных клеток пациентки, позволяют улучшить состояние эндометрия и повысить вероятность имплантации эмбриона. «Были случаи, когда к нам приходили пары, которым уже ставили диагноз "неизлечимое бесплодие", — рассказывает Пасман. — И после применения иммунологических методов лечения они становились родителями».



Подход к работе с подростками



В клинике действует отделение для детей и подростков.

«К сожалению, мы видим ухудшение здоровья подростков. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни и высокий уровень стресса приводят к ранним гормональным сбоям», — отмечает Пасман.



Врачи клиники помогают подросткам наладить режим дня, нормализовать вес и гормональный баланс. «Мы разрабатываем индивидуальные программы питания, назначаем витамины и микроэлементы. Важно наладить баланс в организме до того, как начнутся серьёзные проблемы, и лучше всего начинать в детском и подростковом возрасте», — поясняет Наталья Пасман.





Международный конгресс и планы на будущее



В апреле 2025 года клиника проведёт седьмой международный конгресс по репродуктивной медицине и акушерству: «Новые технологии в акушерстве, гинекологии, перинатологии и репродуктивной медицине».

В конгрессе примут участие более 150 докладчиков из России, Европы и США.



«Это уникальная возможность обменяться опытом с лучшими российскими и мировыми специалистами», — отмечает Пасман.



Конгресс будет проходить в гибридном формате — очно и онлайн, что позволит подключиться к мероприятию врачам со всего мира. В программе — мастер-классы, круглые столы и обсуждения последних достижений в медицине.

Сотрудничество с НГУ





«Клиника Пасман» сотрудничает с Новосибирским государственным университетом и является клинической базой НГУ с 2007 года.



«У нас проходят обучение студенты 4, 5 и 6 курсов, клинические ординаторы и врачи. Студенты, ординаторы и аспиранты, присутствующие на врачебных приёмах наших «звёздных» врачей, получают возможность работать с реальными пациентами, что значительно улучшает их практические навыки и уверенность в себе, помогает им лучше подготовиться к предстоящей профессиональной деятельности. Будущие врачи ассистируют нашим ведущим хирургам, осваивают лабораторные навыки, выполняя научно-исследовательские работы на нашей базе. Наши преподаватели — это практикующие врачи, которые помогают студентам освоить методы диагностики и лечения на практике. В клинике консультируют 14 сотрудников НГУ — заведующие кафедрами, профессора, доценты и ассистенты. Мы также активно привлекаем молодых врачей к научной работе. Они участвуют в исследованиях в области репродуктивной медицины, иммунологии, онкологии, хирургии. Такое сотрудничество позволяет нам внедрять в практику новейшие научные достижения», — отметила Наталья Пасман.

4 выпускника НГУ работают врачами в клинике, совмещая практическую, научно-исследовательскую и преподавательскую работу.



Главный совет от Натальи Пасман пациентам



«Уважаемые пациенты! Доверяйте профессионалам! Ранняя диагностика и грамотное лечение — залог долгой и здоровой жизни. Радуйтесь каждому дню и каждому мгновению вашей жизни, она у каждого уникальна, так же как и уникален каждый из вас. «Клиника Пасман» остаётся примером успешного медицинского центра, где высокие технологии, профессионализм и внимательное отношение к пациентам стали основой успеха», — заключила она.

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