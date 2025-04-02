Мать рыдала возле мертвого ребёнка. В Новосибирске опубликованы кадры страшных аварий с детьми

В последние годы в Новосибирске произошло несколько трагических дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли и пострадали дети. Каждое из них — это не только личная трагедия семей, но и повод задуматься о безопасности на дорогах и ответственности водителей. Сиб.фм рассказывает о трагедиях.

Гибель трехлетнего мальчика на Родниках

20 августа 2023 года в микрорайоне Родники трагически погиб трехлетний ребенок. Он гулял со старшей сестрой во дворе, но вырвался и выбежал на проезжую часть.

Там он споткнулся и попал под колеса проезжавшей мимо Honda Odyssey. От полученных травм мальчик скончался.

Смерть 10-летней девочки на трассе К-17Р

2 января 2025 года на 75-м километре трассы К-17Р произошла авария, в результате которой погибла 10-летняя девочка. Она ехала в Новосибирск из Ордынского района вместе с родителями.

По словам отца, управлявшего автомобилем, дорога была нечищеной и обледенелой из-за метели. Машина перевернулась и вылетела в кювет.

Массовое ДТП с детьми в Первомайском районе

31 марта 2025 года на улице Баганская водитель Honda Insight не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Vista и Honda Freed.

В результате пострадали три человека, включая двух детей — 5-летнюю пассажирку Honda Insight и годовалого ребенка из Honda Freed. Все они были госпитализированы.

Гибель восьмилетнего мальчика в Бердске

1 апреля 2025 года в Бердске на улице Рогачева водитель Toyota Land Cruiser Prado сбил 8-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок скончался от полученных травм.

Очевидцы сообщили, что пожилой водитель перепутал педали. По их словам, мать мальчика была в таком состоянии, что не смогла подойти к сыну. Прокуратура взяла дело под контроль.

Пьяный водитель и смерть ребенка в Кировском районе

19 ноября 2024 года около 16:20 во дворе дома в Кировском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.

Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и передвигавшийся на костылях, сел за руль и начал сдавать назад, не заметив ребенка. Очевидцы утверждают, что это не первое ДТП с его участием.