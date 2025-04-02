В Новосибирске отложили ремонт Октябрьского моста

В 2025 году в Новосибирске продолжат ремонт Димитровского моста, а работы на Октябрьском мосту пока откладываются, чтобы не создавать транспортный коллапс. Об этом в интервью Сиб.фм сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По его словам, Димитровскому мосту уже 46 лет, и его ремонт планировался в два этапа: на 2024 год выделили 71 млн рублей, а на 2025-й – 555 млн. Однако подрядчик не справился с обязательствами, из-за чего контракт с ним пришлось расторгнуть.

«В этом году мы объявили новый конкурс, уже определён победитель. Будем обсуждать с подрядчиком, сколько полос задействовать в работе – одну, две или три сразу. Но ремонт Димитровского моста точно начнётся в этом году», – отметил Кудрявцев.

Что касается Октябрьского моста, построенного в 1955 году, его ремонт стартовал ещё в 2022 году с бюджетом 2,2 млрд рублей. Однако и там подрядчик не справился с работой. Контракт с ним расторгли, а оставшиеся два подрядчика завершили часть проекта.

«Мост в текущем состоянии спокойно прослужит ещё несколько лет, но средние полосы требуют ремонта – нужно заново поднимать асфальт, делать гидроизоляцию. Поэтому сначала завершим работы на Димитровском мосту, а затем возьмёмся за Октябрьский», – пояснил мэр.

Решение о последовательном ремонте двух главных мостов города связано с необходимостью избежать масштабных пробок, которые могли бы парализовать движение между берегами.



Ранее Максим Кудрявцев рассказал, что в ближайшее время в Новосибирске объявят конкурс на проведение оставшихся работ на станции метро «Спортивная».