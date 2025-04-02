В Новосибирске объявят новый конкурс на достройку станции метро «Спортивная»

В ближайшее время в Новосибирске объявят конкурс на проведение оставшихся работ на станции метро «Спортивная». Об этом в интервью Сиб.фм сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По его словам, изначально проект станции был разработан и получил положительное заключение экспертизы еще в 2019 году. Однако подрядчик, занимавшийся строительством, серьезно допустил отклонение от проектных решений, что привело к необходимости переработки документации и внесения изменений в проект.

«Часть работ сделана правильно и хорошо, часть придется переделывать, а часть вовсе не была выполнена. Однако на сегодняшний день станция находится в высокой степени готовности», — отметил Кудрявцев.

В феврале 2025 года объект получил новое положительное заключение Главгосэкспертизы. Это позволило продолжить строительство. Сейчас на станции ведут работы по установке инженерных сетей, включая системы сигнализации, пожаротушения и пылеудаления. На объекте трудятся 20 человек под строгим техническим надзором.

Новый конкурс позволит определить подрядчика, который завершит строительство станции. Градоначальник подчеркнул, что «Спортивная» играет ключевую роль в транспортной доступности. По оценкам мэра, на завершение работ на станции требуется не менее полугода.

Кроме того, мэрия намерена развивать территорию в районе станции как рекреационную зону. По словам Кудрявцева, там появятся парк Усть-Тула с элементами русского зодчества, остров с верфью, а также экотропы для лыжных гонок и бега. Жилой застройки на этой территории не планируется.