Mercedes-Benz местного рыбака провалился под лед в Новосибирской области

Сибиряк попытался спасти свою машину с помощью деревянных балок.

В Новосибирской области 2 апреля Mercedes-Benz провалился под лед на водохранилище недалеко от поселка Сосновка.

Очевидцы сообщили об инциденте в телеграм-канале АСТ-54 Black. По их информации, мужчина на автомобиле попытался выехать на лед в поисках места для рыбалки.

Однако машина начала уходить под воду. Попытки спасти автомобиль с помощью деревянных балок не увенчались успехом.

Напоминаем, что с 1 марта в регионе запрещен выход на лед, а все ледовые переправы уже закрыты.