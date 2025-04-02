82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 19:36
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
82.76% -1.2
сегодня
02 апреля, 19:36
пробки
4/10
погода
+2.3°C
курсы валют
usd 84.87 | eur 91.96
сегодня 17:20
общество

Mercedes-Benz местного рыбака провалился под лед в Новосибирской области

Фото: АСТ-54

Сибиряк попытался спасти свою машину с помощью деревянных балок.

В Новосибирской области 2 апреля Mercedes-Benz провалился под лед на водохранилище недалеко от поселка Сосновка.

Очевидцы сообщили об инциденте в телеграм-канале АСТ-54 Black. По их информации, мужчина на автомобиле попытался выехать на лед в поисках места для рыбалки.

Однако машина начала уходить под воду. Попытки спасти автомобиль с помощью деревянных балок не увенчались успехом.

Напоминаем, что с 1 марта в регионе запрещен выход на лед, а все ледовые переправы уже закрыты.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в