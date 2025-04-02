На производстве в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар

Сотрудники МЧС потушили пожар на производстве в Ленинском районе.

Сегодня утром, 2 апреля 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной произошло возгорание кровли производственного здания. Пожар был зафиксирован в 08:28, уже через четыре минуты на место прибыли первые пожарные расчеты.

В результате за 14 минут пожар был ликвидирован, площадь горения составила 180 кв.м. 400 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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