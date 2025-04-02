Налоговый класс для школьников планируют открыть в Новосибирске

В столице Сибири откроется налоговый класс.

С 1 сентября 2025 года в Новосибирском экономическом лицее откроется профильный класс, в котором школьники с 7 класса будут изучать основы налоговой системы. Это часть пилотного проекта Федеральной налоговой службы. Рассказал портал Om1 Новосибирск.

Известно, что учащиеся познакомятся с историей налогообложения, законодательством и смогут применить знания на практике, заполнив налоговые декларации. Преподавать будут сотрудники налоговой службы.

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